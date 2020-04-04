Kadınlardan üzüm hoşafı ile poğaça

Alaşehir Belediyesi ile S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi üyeleri, koronavirüs salgınıyla fedakar şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için harekete geçti. Kurtuluş Savaşı’nda vatanımızı kurtarmak için mücadele veren Mehmetçikler’in milli yiyeceği olan üzüm hoşafı yanında poğoça ve kekler hazırladı. Tek tek poşetlenen unlu mamuller ve ağzı kapalı kaplara doldurulan üzüm hoşafları, Alaşehir Devlet Hastanesi’nde görevli, doktor, hemşire, hasta bakıcı ve personele dağıtıldı.

‘En ön safta çarpışıyorlar’

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına ilçemiz harfiyen uyuyor. Mücadelede en ön saflarda çalışanların sağlık personelleri olduğunu biliyor ve onlara başarılar diliyoruz” dedi. S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu da, Alaşehirli kadınlar olarak, her zaman sağlık çalışanlara desteğe hazır olduklarını söyledi. -NURETTİN DOĞAN DHA