BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kadınlardan üzüm hoşafı ile poğaça
    ABONE OL
    04.04.2020 - 00:03 |

    Kadınlardan üzüm hoşafı ile poğaça

    Kadınlardan üzüm hoşafı ile poğaça

    Alaşehir Belediyesi ile S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi üyeleri, koronavirüs salgınıyla fedakar şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için harekete geçti. Kurtuluş Savaşı’nda vatanımızı kurtarmak için mücadele veren Mehmetçikler’in milli yiyeceği olan üzüm hoşafı yanında poğoça ve kekler hazırladı. Tek tek poşetlenen unlu mamuller ve ağzı kapalı kaplara doldurulan üzüm hoşafları, Alaşehir Devlet Hastanesi’nde görevli, doktor, hemşire, hasta bakıcı ve personele dağıtıldı.

    ‘En ön safta çarpışıyorlar’

    Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına ilçemiz harfiyen uyuyor. Mücadelede en ön saflarda çalışanların sağlık personelleri olduğunu biliyor ve onlara başarılar diliyoruz” dedi. S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu da, Alaşehirli kadınlar olarak, her zaman sağlık çalışanlara desteğe hazır olduklarını söyledi. -NURETTİN DOĞAN DHA

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
    daha fazla video için
    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi sürüyor... İşte son 24 saatte yaşananlar

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi sürüyor... İşte son 24 saatte yaşananlar

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayında açıkladı: Son depremler haritası!

    Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayında açıkladı: Son depremler haritası!

    Sıradaki Haber