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    HaberlerEge Haberleri ‘Kadınlarımız Bodrum’un şansı’
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    07.02.2020 - 07:00 |

    ‘Kadınlarımız Bodrum’un şansı’

    Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği, kadınların her alanda eşit temsili ve toplumda ayrımcılığın son bulması için yaptığı çalışmalar kapsamında, geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

    ‘Kadınlarımız Bodrum’un şansı’

    Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği, kadınların her alanda eşit temsili ve toplumda ayrımcılığın son bulması için yaptığı çalışmalar kapsamında, geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. “Kadınlar Buluşuyor” toplantısına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Türkiye’de kadın olmanın zor, en azından Bodrum’da bunu kolaylaştıracak her türlü önlemi kendi yetkim dahilinde ya da belediye dahilinde sizlerle beraber almaya hazırım. Bodrum’un şansı sizlersiniz” dedi.

    Dayanışma merkezleri

    Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu da, “Bodrum yarımadasından başlayarak kadın erkek eşitliğini toplumun her kesimine yaymak bizim en asil hedef ve misyonumuzdur. Yaşam koşullarını iyileştirici, hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlayacak yerel eşitlik politikalarını oluşturmak, bu politikalar ile yerel yönetim anlayışını bağdaştırmak için çalışmalarımızı yapmaya gönüllüyüz. Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin talepleri doğrultusunda ilçemizde kadın dayanışma merkezlerinin açılmasında da en büyük destekçiyiz” ifadelerini kullandı.

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