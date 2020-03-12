Kadınların el emeği bu fuarda!

Kadınların el emeği üretimleri için satış imkanı ve ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ve ERB Organizasyon Firması tarafından 14-15 Mart’ta Narlıdere Pazaryeri’nde El Emeği Fuarı düzenlenecek.

2’nci el ürünler, antikalar, hediyelikler ve ev yapımı yemeklerin satılacağı fuar alanında, 150 stant kurulacak.

Vatandaşların etkinliğe rahat bir şekilde katılması için Güzelbahçe Gece Pazarı önünden ve Üç Kuyular Meydanı’ndan gün boyu ücretsiz servisler kalkacak.

Cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek olan etkinlik, saat 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Ali Engin’den davet

Birçok dernek, vakıf ve kuruluşun fuarda yer alacağını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünleri çok güzel bir fuarla vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Herkesin katılımını bekliyoruz” diye konuştu.