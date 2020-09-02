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    02.09.2020 - 07:00 |

    Kadınların el emeği ürünleri bu pazarda

    Turgutlu Belediyesi tarafından ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla el emeği ürünlerini satabilecekleri pazar, düzenlenen törenle açıldı.

    Kadınların el emeği ürünleri bu pazarda

    Turgutlu Belediyesi tarafından ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla el emeği ürünlerini satabilecekleri pazar, düzenlenen törenle açıldı. Kadınlara verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Başkan Çetin Akın, “Belediyemize müracaat eden kadınlarımız bu pazarımızdan ücretsiz olarak dönüşümlü bir şekilde yararlanabilecek. Ancak engelli vatandaşlarımız ve Doğa Derneğimizin sabit barakaları olacak” dedi. Ardından ürünlerle ilgili bilgi alan Akın, satış yapan vatandaşlara hayırlı işler diledi. Öte yandan belediye ekipleri, Çıkrıkçı, Urganlı ve Şehitler mahallelerinde arazi bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yürütüyor.

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