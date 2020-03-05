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    05.03.2020 - 00:01 |

    Kadınların gelir kapısı mermer

    Muğla'da kadınların istihdam edilmesine destek veren bir mermer fabrikası, son 6 yılda kadın işçi sayısını 8’den 33’e yükseltti.

    Kadınların gelir kapısı mermer

    Ebatlama, kumlama, fayans, eskitme hattı ve patlatma makinesinde çalışan kadın işçiler, titiz çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Fabrikada baret, eldiven ve maske kullanarak çalışan kadınlar, geçimlerini kendi emekleriyle sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Kadınlar, ağır mermer plakaları taşıyor, özenle kesiyor ve üst üste titizlikle istifliyor. Yaklaşık 20 yıldır fabrikanın üretim müdürlüğü görevini yürüten Memiş Çulha, 70 çalışandan 33’ünün kadın olduğunu belirtti, “Mesai saatine uymaları ve disiplinli olmaları erkeklere göre daha iyi” dedi.

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