Kadınların yükü beş kat arttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uzman Klinik Psikoloğu Merve Minkari Tunçay, koronavirüs sürecinde kadınların iş yoğunluğunun yanı sıra evdeki yüklerinin de arttığını belirtti. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kadınlar, ev işleri ve çocuk bakımında eşlerine göre 5 kat fazla sorumluluk üstlenirken, aile içi anlaşmazlıkların önüne geçmek için erkeklere, birlikte hareket etme ve görev paylaşımı tavsiyesi geldi.

Erkeklerin ev işlerine dahil olmak zorunda kaldığını belirten Tunçay, “Dünya genelinde kadınlar, erkeklere oranla 3 kat fazla ev içi ve bakım sorumluluğu üstlenirken, Türkiye’de bu oran 5. Aile üyeleri tarafından destek görmeyen ve eşitlik üzerine çaba harcanmayan evlerde, aile içi çatışmalar daha sık yaşanıyor” dedi. Tunçay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aile içinde cinsiyetlere biçilen roller, kız ve erkek çocuklar arasındaki yetiştiriliş farklılıkları, toplumsal yapı gibi nedenler davranış biçimlerimizi şekillendiriyor. Bu konuda yazılmış eşitlikçi yazıları ve sosyal medyada başlatılan kampanyaları takip edin. Çocuklarınızı bilinçlendirin, cinsiyet ayrımı yapmadan görevler verin.”