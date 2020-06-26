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    HaberlerEge Haberleri Kadınların yükü beş kat arttı
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    26.06.2020 - 00:03 |

    Kadınların yükü beş kat arttı

    İEÜ Uzman Psikoloğu Tunçay, pandemi sürecinde kadınların beş kat daha fazla sorumluluk üstlendiğini dile getirdi

    Kadınların yükü beş kat arttı

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Uzman Klinik Psikoloğu Merve Minkari Tunçay, koronavirüs sürecinde kadınların iş yoğunluğunun yanı sıra evdeki yüklerinin de arttığını belirtti. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kadınlar, ev işleri ve çocuk bakımında eşlerine göre 5 kat fazla sorumluluk üstlenirken, aile içi anlaşmazlıkların önüne geçmek için erkeklere, birlikte hareket etme ve görev paylaşımı tavsiyesi geldi.

    Erkeklerin ev işlerine dahil olmak zorunda kaldığını belirten Tunçay, “Dünya genelinde kadınlar, erkeklere oranla 3 kat fazla ev içi ve bakım sorumluluğu üstlenirken, Türkiye’de bu oran 5. Aile üyeleri tarafından destek görmeyen ve eşitlik üzerine çaba harcanmayan evlerde, aile içi çatışmalar daha sık yaşanıyor” dedi. Tunçay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aile içinde cinsiyetlere biçilen roller, kız ve erkek çocuklar arasındaki yetiştiriliş farklılıkları, toplumsal yapı gibi nedenler davranış biçimlerimizi şekillendiriyor. Bu konuda yazılmış eşitlikçi yazıları ve sosyal medyada başlatılan kampanyaları takip edin. Çocuklarınızı bilinçlendirin, cinsiyet ayrımı yapmadan görevler verin.”

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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