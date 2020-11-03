85,80BİST1.1341.91EURO9.820.03USD8.42-0.13ALTIN513.411.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kadro önceliği
    ABONE OL
    03.11.2020 - 00:06 |

    Kadro önceliği

    Kadro önceliği

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Habertürk Televizyonu’nda Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katıldı. Soyer, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinden ihtiyacı olan bir kişiyi belediyede istihdam edeceklerini ayrıca deprem nedeniyle engelli hale gelen vatandaşları da engelli kadrolarında öncelikli olarak işe alacaklarını duyurdu. Faturanın ağırlığına rağmen İzmir adına ucuz atlatılmış bir depremden bahsedebileceğini belirten Soyer, “Bütçenin harcama planını deprem ağırlıklı yapacağız. Dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezaretinde bir havuz oluşturuldu. Birçok kurumdan mühendis ve mimarın toplanarak hasar tespit çalışmalarına başladı. Bin 238 binanın hasar tespiti yapıldı. Bu çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam edecek. Ayrıca önümüzdeki hafta bir deprem çalıştayı yapıyoruz. İnşaat mühendislerinden, mimarlardan, jeologlardan oluşan bilim kurulu kuruyoruz” dedi.

    Ruhsatlılar da riskli

    Depremde yıkılan bütün binaların 1992-1999 arasında ruhsatlandırıldığı yönündeki tespiti paylaşan Soyer, “Bu telaş biter bitmez 1999 öncesi inşa edilmiş zemin katları ticarethane olan tüm binalarla ilgili bir tespit yaptıracağız. Tehlikeli binalarla ilgili yıkım için yasal düzenleme talep edeceğiz. Biz bugüne kadar kentsel dönüşümü hep ruhsatsız alanlarla ilgili düşündük. Oysa yaşadığımız depremdeki tahribat ruhsatlı yapılarda oldu. Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var” diye konuştu.

    ‘Minnettarız’

    İzmir’de deprem toplanma alanları ve yeşil alanlarda 24 noktada çadır kent kurduklarını sözlerine ekleyen Soyer, “Ayrıca büyük bir seferberlik haliyle ilçe belediyelerimizden, çevre belediyelerimizden destekler geliyor. İzmir halkına da minnettarım. Evlerinden yemeklerini alıp paylaşmak için getiriyorlar. Olağanüstü sahneler var” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

    Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber