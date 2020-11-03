Kadro önceliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Habertürk Televizyonu’nda Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katıldı. Soyer, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinden ihtiyacı olan bir kişiyi belediyede istihdam edeceklerini ayrıca deprem nedeniyle engelli hale gelen vatandaşları da engelli kadrolarında öncelikli olarak işe alacaklarını duyurdu. Faturanın ağırlığına rağmen İzmir adına ucuz atlatılmış bir depremden bahsedebileceğini belirten Soyer, “Bütçenin harcama planını deprem ağırlıklı yapacağız. Dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezaretinde bir havuz oluşturuldu. Birçok kurumdan mühendis ve mimarın toplanarak hasar tespit çalışmalarına başladı. Bin 238 binanın hasar tespiti yapıldı. Bu çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam edecek. Ayrıca önümüzdeki hafta bir deprem çalıştayı yapıyoruz. İnşaat mühendislerinden, mimarlardan, jeologlardan oluşan bilim kurulu kuruyoruz” dedi.

Ruhsatlılar da riskli

Depremde yıkılan bütün binaların 1992-1999 arasında ruhsatlandırıldığı yönündeki tespiti paylaşan Soyer, “Bu telaş biter bitmez 1999 öncesi inşa edilmiş zemin katları ticarethane olan tüm binalarla ilgili bir tespit yaptıracağız. Tehlikeli binalarla ilgili yıkım için yasal düzenleme talep edeceğiz. Biz bugüne kadar kentsel dönüşümü hep ruhsatsız alanlarla ilgili düşündük. Oysa yaşadığımız depremdeki tahribat ruhsatlı yapılarda oldu. Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var” diye konuştu.

‘Minnettarız’

İzmir’de deprem toplanma alanları ve yeşil alanlarda 24 noktada çadır kent kurduklarını sözlerine ekleyen Soyer, “Ayrıca büyük bir seferberlik haliyle ilçe belediyelerimizden, çevre belediyelerimizden destekler geliyor. İzmir halkına da minnettarım. Evlerinden yemeklerini alıp paylaşmak için getiriyorlar. Olağanüstü sahneler var” ifadelerini kullandı.