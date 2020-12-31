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    HaberlerEge Haberleri ‘Kadromuzu derinleştirmeliyiz’
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    31.12.2020 - 00:00 |

    ‘Kadromuzu derinleştirmeliyiz’

    Süper Lig’de tekrar düşme hattına gerileyen Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, ara transfer döneminde kadrolarını derinleştirmeleri gerektiğini söyledi.

    ‘Kadromuzu derinleştirmeliyiz’

    Koşukavak, “Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacağız. Ardından zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Kadroyla alakalı bazı problemlerimiz var. Ben göreve gelmeden önce sakatlanan ve sakatlıkları hala süren 4-5 oyuncu var. Acilen kadromuzu derinleştirmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz şehir olarak topyekün mücadele ederken biz münferit bir şekilde mücadele edemeyiz. Yönetim kurulumuz bu konularda çalışma yapıyorlar. 3 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncuları dinlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Kolay bir durum yok” dedi. 

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