‘Kadromuzu derinleştirmeliyiz’

Koşukavak, “Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacağız. Ardından zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Kadroyla alakalı bazı problemlerimiz var. Ben göreve gelmeden önce sakatlanan ve sakatlıkları hala süren 4-5 oyuncu var. Acilen kadromuzu derinleştirmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz şehir olarak topyekün mücadele ederken biz münferit bir şekilde mücadele edemeyiz. Yönetim kurulumuz bu konularda çalışma yapıyorlar. 3 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncuları dinlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Kolay bir durum yok” dedi.