Kaf Kaf 80 bin lira topladı

Kampanyaya bireysel olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 50 bin lira, eski başkanlardan Cenk Karace 10 bin, eski yöneticilerden Avni Yelkenbiçer de 5 bin lira olmak üzere toplam 65 bin lirayla destek verdi. Diğer 15 bin 478 lira da taraftarların bağışlarıyla birikti. Katkı miktarı, futbolculara prim olarak verilmek üzere önümüzdeki günlerde makbuz karşılığı taraftar bağışı olarak yönetime teslim edilecek.