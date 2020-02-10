Kaf kaf, engelleri 3 puanla aştı

İlk yarıda Namık Barış’la öne geçen Kaf Kaf, ikinci yarıda penaltıdan yediği gole engel olamadı. Yeşil kırmızılıların en skorer ismi Doğukan, 89. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip takımını tekrar öne geçirirken 90+4. dakikada rakip lehine verilen penaltı yürekleri ağza getirdi. Bu sezon ilk yarıda eldivenleri haftalarca Mehmet’e kaptıran Erdoğan, son dakikada yine Eser’in kullandığı penaltıyı çıkarıp galibiyetin mimarı oldu.

Erdoğan, devleşti

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, “Doğukan İnci ve Namık Barış iki haftadır hücum hattında büyük işler yapıyor. Alemdağspor maçında kalecimiz Erdoğan, kalesinde devleşti. Son dakika kurtardığı penaltıyla da kazandığımız 3 puanın mimarlarından biri oldu” diye konuştu.

Günün diğer sonuçları

Ümraniyespor 0- 3 Balıkesirspor

B.B.Bodrumspor 2-1 Eyüpspor

Manisaspor 1-4 Silivrispor

Ağrı 1970 Spor 0-1 Turgutluspor

D. Gençlerbirliği 1-2 Muğlaspor