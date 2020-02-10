BİST121.015-1,04EURO6,56-0,47USD6,01-0,12ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaf kaf, engelleri 3 puanla aştı
    ABONE OL
    10.02.2020 - 00:00 |

    Kaf kaf, engelleri 3 puanla aştı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste ikinci galibiyetini 1877 Alemdağspor deplasmanında alarak Play Off hattındaki yerini perçinleyen Karşıyaka, unutulmayacak bir maç oynadı.

    Kaf kaf, engelleri 3 puanla aştı

    İlk yarıda Namık Barış’la öne geçen Kaf Kaf, ikinci yarıda penaltıdan yediği gole engel olamadı. Yeşil kırmızılıların en skorer ismi Doğukan, 89. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip takımını tekrar öne geçirirken 90+4. dakikada rakip lehine verilen penaltı yürekleri ağza getirdi. Bu sezon ilk yarıda eldivenleri haftalarca Mehmet’e kaptıran Erdoğan, son dakikada yine Eser’in kullandığı penaltıyı çıkarıp galibiyetin mimarı oldu.

    Erdoğan, devleşti

    Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, “Doğukan İnci ve Namık Barış iki haftadır hücum hattında büyük işler yapıyor. Alemdağspor maçında kalecimiz Erdoğan, kalesinde devleşti. Son dakika kurtardığı penaltıyla da kazandığımız 3 puanın mimarlarından biri oldu” diye konuştu.

    Günün diğer sonuçları

    Ümraniyespor 0- 3 Balıkesirspor

    B.B.Bodrumspor 2-1 Eyüpspor

    Manisaspor 1-4 Silivrispor

    Ağrı 1970 Spor 0-1 Turgutluspor

    D. Gençlerbirliği 1-2 Muğlaspor

    Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest ettiİstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika deprem haberi... 9 Şubat en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor

    Son dakika deprem haberi... 9 Şubat en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber