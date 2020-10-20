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    20.10.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, filede de zirvede

    Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Karşıyaka, ilk 2 maçını kazanarak liderlik koltuğunu bırakmadı.

    Kaf Kaf, filede de zirvede

    Yeşil kırmızılı ekip, derbide İzmirspor’u dize getirerek zirveye kuruldu. Karşıyaka ilk 2 maçında ilk setleri verirken, diğer setleri kazanarak, zafere uzandı. Galibiyet sonrası konuşan Antrenör Reşat Yazıcıoğulları, “Öncelikle İzmirspor’u tebrik ediyorum, derslerine iyi çalışmışlar. Oyuncularımı kutluyorum. İlk sette çok fazla hata yapmamıza rağmen oyun disiplininden kopmadan, tempoyu artırarak maçı lehimize çevirmeyi başardık. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyor, daha iyisini yapmak için çalışacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

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