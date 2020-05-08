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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, gaza bastı
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    08.05.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, gaza bastı

    Yeşil kırmızılılarda Teknik Direktör Soner Tolungüç, Play Off ve üst lig hedefi için mücadeleye kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

    Kaf Kaf, gaza bastı

    Tolungüç, “Grubumuzda Play Off’a kalıp bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Ancak liglerin yapısıyla ilgili köklü değişikliklerin yapılması gerektiği görüşümüzün de arkasındayız. Bizim tesislerimizde çalışma şartlarımız iyi ama rakiplerimizin hangi ortamlarda çalışacağını bilmiyoruz. Nasıl önlem alacaklarını bilemiyoruz” diye konuştu.

    Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsinizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun" uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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