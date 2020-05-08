Kaf Kaf, gaza bastı

Tolungüç, “Grubumuzda Play Off’a kalıp bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Ancak liglerin yapısıyla ilgili köklü değişikliklerin yapılması gerektiği görüşümüzün de arkasındayız. Bizim tesislerimizde çalışma şartlarımız iyi ama rakiplerimizin hangi ortamlarda çalışacağını bilmiyoruz. Nasıl önlem alacaklarını bilemiyoruz” diye konuştu.