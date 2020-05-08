08.05.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf, gaza bastı
Yeşil kırmızılılarda Teknik Direktör Soner Tolungüç, Play Off ve üst lig hedefi için mücadeleye kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.
Tolungüç, “Grubumuzda Play Off’a kalıp bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Ancak liglerin yapısıyla ilgili köklü değişikliklerin yapılması gerektiği görüşümüzün de arkasındayız. Bizim tesislerimizde çalışma şartlarımız iyi ama rakiplerimizin hangi ortamlarda çalışacağını bilmiyoruz. Nasıl önlem alacaklarını bilemiyoruz” diye konuştu.
Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsinizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun" uyarısında bulundu.