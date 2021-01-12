Kaf Kaf gençleri kiralayacak

Karşıyaka’da sezon başında ayrılmak istediğini belirtip kulüp arayan ancak ardından teknik heyetten özür dileyerek takıma geri dönen Görkem Ali Kınay, şans bulamayınca geçen haftalarda kulübe veda etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüp arıyor.

Büyükkarcı’dan teşekkür

FIFA kanalıyla kulübün başını ağrıtan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric’e de borcunu kapatıp puan silme ile küme düşürme tehlikelerini ortadan kaldıran Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, teşekkür mesajı yayınladı, “Artık FIFA ile uyuşmazlığa neden olacak hiçbir dosyamız kalmadı. Kulübün mevcut ilerleyişini sağlayıp her branşta şampiyonluk yarışı verirken eski yabancı futbolcu alacaklarını da 3 yıl gibi bir sürede kapatmanın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bizlere destek veren tüm sponsorlarımız, kurum, kuruluş ve camiamız ile her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.