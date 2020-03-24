Kaf Kaf Hakan’la daha güzel

Transfer yasaklısı kadrodaki tek santrfor olarak kalan Hakan, bu sezon sakatlık ve ceza sıkıntısı da yaşamayıp oynanan 26 lig maçının tamamında ilk 11’de forma giydi. Tecrübeli forvet attığı 8 golle Doğukan’dan sonra kadronun en skorer ismi olmayı da başardı. Yeşil kırmızılılarda Hakan’ın yanı sıra Cenk, Metin ve Mustafa Aşan, sarı kart cezalısı oldukları birer karşılaşma hariç oynanan 26 maçın 25’inde ilk 11’de oynadı. Anıl görev aldığı 25 lig maçının 24’ünde sahaya ilk 11’de çıkarken, Fatih de süre aldığı 24 maçta da 11’de boy gösterdi. Görev aldığı 24 maçın 23’ünde ilk 11’de olan takımın en skoreri Doğukan, 12 golle şimdiye kadar kariyerinin en golcü sezonunu geçirdi.