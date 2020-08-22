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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, Harun’la yola devam
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    22.08.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, Harun’la yola devam

    TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi iç transferde fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, sözleşmesi biten Harun Atalay’la da anlaşmaya vardı.

    Kaf Kaf, Harun’la yola devam

    Daha önce Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif ve Hakan Kuş’la sözleşme yenileyen yeşil kırmızılılar, 24 yaşındaki ön liberoyla 2 yıllığına sözleşme yeniledi. Yeşil kırmızılılarda 2015 yılında profesyonel olan Harun, şimdiye kadar 82 maçta forma giydi. Kaf Kaf, sözleşmesi biten diğer isimler Fatih, Anıl ve Mustafa Değirmenci’ye yaptığı tekliflere yanıt bekliyor.

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