Kaf Kaf, Harun’la yola devam

Daha önce Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif ve Hakan Kuş’la sözleşme yenileyen yeşil kırmızılılar, 24 yaşındaki ön liberoyla 2 yıllığına sözleşme yeniledi. Yeşil kırmızılılarda 2015 yılında profesyonel olan Harun, şimdiye kadar 82 maçta forma giydi. Kaf Kaf, sözleşmesi biten diğer isimler Fatih, Anıl ve Mustafa Değirmenci’ye yaptığı tekliflere yanıt bekliyor.