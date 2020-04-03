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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, idmanları evden sürdürüyor
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Kaf Kaf, idmanları evden sürdürüyor

    Dünyayı saran koronavirüs salgınında tüm sportif faaliyetlere ara verilirken henüz ülkemizde ligler ertelenmeden altyapı ve spor okulu çalışmalarını durduran Karşıyaka, genç futbolcu adaylarına online eğitim veriyor.

    Kaf Kaf, idmanları evden sürdürüyor

    Dünyayı saran koronavirüs salgınında tüm sportif faaliyetlere ara verilirken henüz ülkemizde ligler ertelenmeden altyapı ve spor okulu çalışmalarını durduran Karşıyaka, genç futbolcu adaylarına online eğitim veriyor. Liglere ara verilmeden önce Spor Toto Bölgesel Gelişim U17 Ligi ve U16 Ligi’nde zirve yarışı veren yeşil kırmızılılarda, sahalardan uzak kalan bu takımların oyuncuları antrenmanlarını bireysel olarak evlerinden uzaktan eğitimle sürdürüyor. Oyuncularla bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden interaktif bir şekilde canlı görüntülü bağlantı yapan Karşıyaka’da U17 takımına Antrenör Utku Baş, U16 takımına ise antrenör Tugan Özküçükler online eğitim veriyor. Öte yandan Karşıyaka’da teknik heyetin belirlediği özel program dahilinde evde çalışan A takım oyuncaları, saha antrenmanlarına liglerin yeniden başlangıç tarihi belli olduktan sonra başlayacak.

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