Kaf Kaf işini şansa bırakmıyor

Salgın yüzünden aylardır duran alt ligler için alınan karara göre Antalya’da 20-28 Temmuz tarihleri arasında Play Off’a çıkacak Karşıyaka, yıllar sonra üst lig sevinci yaşamak istiyor. 2001-2002 sezonunda 2. Lig’deyken Denizli’de Play Off maçlarına çıkan Kaf Kaf, Karabükspor’u 3-1, Kartalspor’u 4-2 yenip finale kaldı. Yeşil kırmızılı ekip öne geçtiği finalde Adana Demirspor’a uzatmada 2-1 yenilip 1. Lig hayallerini erteledi. Sonraki sezon şampiyon olarak direkt 1. Lig’e çıkan Karşıyaka, aralıksız 13 sezon kaldığı bu kategoride 2 kez Play Off’tan Süper Lig’in kapısından döndü. Ankara’da 2008-2009 sezonunda oynanan Play Off maçlarında Boluspor’u seri penaltılarla 3-2 yenip finalist olan Kaf Kaf, Kasımpaşa’ya uzatmada 2-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerine veda etti. Yeşil kırmızılılar, İstanbul’da 4 takımlı lig usulü oynanan organizasyonda ise Altay’la 0-0 berabere kalıp Konyaspor’a 1-0 yenilerek umutlarını yitirdi. TFF 1. Lig’den 2016, 2. Lig’den ise 2018’de düşen Kaf Kaf, geçen sezon 3. Lig’deki ilk yılında Play Off’a kalmayı başardı. Yarı finalde Vanspor’la evinde penaltı kaçırdığı maçta golsüz berabere kalıp rövanşı 2-1 kaybetti.