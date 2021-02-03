Kaf Kaf Kübalı pasörle anlaştı

Karşıyakalı taraftarlar için bir video yayınlayan 30 yaşındaki voleybolcu, “Merhaba. Ben Lianma Flores. Kübalıyım. Karşıyaka’daki başlangıcım için çok heyecanlıyım. Yakında görüşürüz. En büyük Kaf Kaf” mesajı paylaştı. Öte yandan yeşil kırmızılılarda pasör çaprazı Aleyna, 2. Lig 4. Grup lideri Mert Grup Sigorta’ya kiralık olarak gönderildi.