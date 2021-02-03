BİST1.5111.27EURO8.670.04USD7.19-0.13ALTIN424.75-1.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf Kübalı pasörle anlaştı
    ABONE OL
    03.02.2021 - 00:00 |

    Kaf Kaf Kübalı pasörle anlaştı

    Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda zirve takibini sürdüren Karşıyaka, Kübalı pasör çaprazı Lianma Flores’le anlaştı.

    Karşıyakalı taraftarlar için bir video yayınlayan 30 yaşındaki voleybolcu, “Merhaba. Ben Lianma Flores. Kübalıyım. Karşıyaka’daki başlangıcım için çok heyecanlıyım. Yakında görüşürüz. En büyük Kaf Kaf” mesajı paylaştı. Öte yandan yeşil kırmızılılarda pasör çaprazı Aleyna, 2. Lig 4. Grup lideri Mert Grup Sigorta’ya kiralık olarak gönderildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Balıkçıların yüzü güldü! Tonlarca hamsiyle döndüler...

    Balıkçıların yüzü güldü! Tonlarca hamsiyle döndüler...

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Kısıtlamada polisten kaçtılar, alkollü çıktılar...

    Kısıtlamada polisten kaçtılar, alkollü çıktılar...

    Sıradaki Haber