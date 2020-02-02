BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, Play Off aşkına
    ABONE OL
    02.02.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, Play Off aşkına

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen haftayı bay geçiren Karşıyaka bugün evinde düşme hattında yer alan Erbaaspor’la karşı karşıya gelecek.

    Kaf Kaf, Play Off aşkına

    İzmir Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı Ömer Şivka yönetecek. Yeşil kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Lisansı çıkarılan Battal ise kadroda yer alacak. Sezonun ikinci yarısında oynadığı iki maçta 1 puan alarak Play Off hattının dışına çıkan Karşıyaka, kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenerek ilk 5 iddiasını sürdürmek istiyor.

    Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber