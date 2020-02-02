02.02.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf, Play Off aşkına
TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen haftayı bay geçiren Karşıyaka bugün evinde düşme hattında yer alan Erbaaspor’la karşı karşıya gelecek.
İzmir Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı Ömer Şivka yönetecek. Yeşil kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Lisansı çıkarılan Battal ise kadroda yer alacak. Sezonun ikinci yarısında oynadığı iki maçta 1 puan alarak Play Off hattının dışına çıkan Karşıyaka, kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenerek ilk 5 iddiasını sürdürmek istiyor.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.