Kaf Kaf, Play Off’a inanıyor

3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluğa koşan Kocaelispor deplasmanında ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen beraberliği yakalayıp kazanabilecek fırsatları yakalayan Karşıyaka, 90+3. dakikada yediği golle yenilginin şokunu yaşadı. Maça şok 2 golle başlayan Ege temsilcisi ardından toparlandı.

‘Golümüz verilmedi’

Metin ve 12 gole ulaşan takımın yıldızı Doğukan’ın golleriyle beraberliği bulan Karşıyaka, son saniyede kahroldu. Grupta son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçtikten sonra yenilgiyle tanışan İzmir temsilcisi, 41 puanda kalmasına rağmen Play Off hattındaki yerini korudu. Maçta hakemin atmosferden etkilendiğini söyleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Bariz golümüzü vermedi. Penaltımızı vermedi. Rakip, gollerimizden sonra fizik olarak düşmüştü. Galibiyet golünü de bulsak skor daha farklı olurdu. Son dakikalarda doldur-boşalt yapmaya başladılar. Futbol anlık bir oyun, bir anlık hatayla kalemizde mağlubiyet golünü gördük. Ancak Kocaeli’de stattan ayrılırken herkes bizi tebrik edip maçın hakkının bu olmadığını söyledi. Geriden gelip oyunu elimize aldık ama kazanamadık. Önümüze bakıp Play Off’tan kopmayacağız” dedi.