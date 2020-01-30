30.01.2020 - 00:01 |
Kaf Kaf rövanşı aldı
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda ezeli rakibi Göztepe’yi, 4 bin taraftarının önünde 3-0 yenen Karşıyaka’da sevinç var.
Ligde, altyapısından yetişen gençleriyle mücadele eden yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı alarak moral buldu. Karşılaşmadan sonra sporcular, taraftarla kenetlendi.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.