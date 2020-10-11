Kaf Kaf, seri yapacak

Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 15.30’da başlayacak. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında maç yine seyircisiz oynanacak. Son 2 yıldır Play Off’ta ıskaladığı 2. Lig’e dönüş hedefine, bu sezon direkt şampiyon olarak ulaşmak isteyen Karşıyaka’da ligin ilk haftalarında alınan puanların zirve yarışında çok önemli olduğunu söyleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, yine kazanan taraf olmak istediklerini belirtti.