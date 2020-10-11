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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, seri yapacak
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    11.10.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, seri yapacak

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta ilk 3 maçta namağlup 7 puan toplayıp son 8 yılın en iyi sezon başlangıcını yapan Karşıyaka, bugün Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü’nü zirve yarışında ağırlayacak.

    Kaf Kaf, seri yapacak

    Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 15.30’da başlayacak. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında maç yine seyircisiz oynanacak. Son 2 yıldır Play Off’ta ıskaladığı 2. Lig’e dönüş hedefine, bu sezon direkt şampiyon olarak ulaşmak isteyen Karşıyaka’da ligin ilk haftalarında alınan puanların zirve yarışında çok önemli olduğunu söyleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, yine kazanan taraf olmak istediklerini belirtti.

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