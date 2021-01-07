Kaf Kaf şoku

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup’ta takımdaki koronavirüs vakalarıyla boğuşan, zirve yarışındaki Karşıyaka, Osmaniyespor’dan sonra devrenin son maçında Erbaaspor’a da yenildi: 0-1.

İzmir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmanın tek golünü 20. dakikada Talha Reşat attı. Karşıyaka, 89. dakikada Cenk’in kırmızı kart görmesiyle oyunu 10 kişi tamamladı. Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan yeşil kırmızılı ekip, devre arasına 29 puanla, lider Somaspor’un 6 puan gerisinde, dördüncü sırada girdi.



Mehmet ilk kez



Karşıyaka’da koronavirüse yakalandıkları için son Osmaniyespor maçında forma giyemeyen 9 isimden 6’sı, 10 günlük izolasyon süreçlerini tamamlayıp son PCR testleri de negatif çıkınca antrenman eksiklerine karşın ilk 11’de forma giydi. Arif, Mustafa Değirmenci, Namık Barış, Metin, Onur ve Fatih virüsü atlatır atlatmaz 11’de sahaya çıktı, Doğukan ve Harun karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu sezon tüm maçlarda forma giyen kaleci Erdoğan’ın yanı sıra gençlerden Caner, Mustafa Çalışkan ve sakatlığı süren Burak’ın da son Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı Karşıyaka’da, kaleyi bu sezon ilk kez Mehmet korudu.