06.01.2021 - 00:00 |
Kaf Kaf son sınavda
Misli.com 3. Lig 3. Grup’da takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde 10 eksikle çıktığı Osmaniye Futbol Kulübü deplasmanını 3-1 kaybederek zirve yarışında yara alan Karşıyaka, bugün ilk yarının son sınavında Erbaaspor’u konuk edecek.
İzmir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Kaf Kaf’ta maç öncesi kaleci Erdoğan’ın yanı sıra Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak’ın koronavirüs testleri de pozitif çıktı.