BİST1.490-0.39EURO9.090.06USD7.380.00ALTIN462.83-0.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf son sınavda
    ABONE OL
    06.01.2021 - 00:00 |

    Kaf Kaf son sınavda

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’da takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde 10 eksikle çıktığı Osmaniye Futbol Kulübü deplasmanını 3-1 kaybederek zirve yarışında yara alan Karşıyaka, bugün ilk yarının son sınavında Erbaaspor’u konuk edecek.

    Kaf Kaf son sınavda

    İzmir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Kaf Kaf’ta maç öncesi kaleci Erdoğan’ın yanı sıra Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak’ın koronavirüs testleri de pozitif çıktı. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Sıradaki Haber