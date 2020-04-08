08.04.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf, sonlarda açılıyor
TFF 3. Lig 2. Grup’ta liglere verilen ara öncesi Play Off hattında yer alan Karşıyaka, bu sezon attığı 33 golün 18’ini ilk ve ikinci yarıların son 15 dakikalarında buldu.
Kaf Kaf, 31-45 dakikaları arasında rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Yeşil kırmızılılar karşılaşmaların son bölümü olan 76-90 dakikaları arasında ise 10 gol kaydetti. İzmir ekibi ilk 15 dakikada 4, 16-30 dakikalar arasında ise 5 kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarılara hızlı bir giriş yapamayan Karşıyaka, 46-60 dakikaları arasında ise sadece 1 gol atabildi. Yeşil kırmızılılar, maçların 61 ve 75. dakikaları arasındaysa 5 kez fileleri havalandırdı.
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