BİST92.3820,34EURO7,39 0,93USD6,77-0,22ALTIN359,42-0,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, sonlarda açılıyor
    ABONE OL
    08.04.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, sonlarda açılıyor

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta liglere verilen ara öncesi Play Off hattında yer alan Karşıyaka, bu sezon attığı 33 golün 18’ini ilk ve ikinci yarıların son 15 dakikalarında buldu.

    Kaf Kaf, sonlarda açılıyor

    Kaf Kaf, 31-45 dakikaları arasında rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Yeşil kırmızılılar karşılaşmaların son bölümü olan 76-90 dakikaları arasında ise 10 gol kaydetti. İzmir ekibi ilk 15 dakikada 4, 16-30 dakikalar arasında ise 5 kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarılara hızlı bir giriş yapamayan Karşıyaka, 46-60 dakikaları arasında ise sadece 1 gol atabildi. Yeşil kırmızılılar, maçların 61 ve 75. dakikaları arasındaysa 5 kez fileleri havalandırdı.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
    daha fazla video için
    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

    Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor Ezgi Hocaoğlu nereli, ne iş yapıyor?

    Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor Ezgi Hocaoğlu nereli, ne iş yapıyor?

    Sıradaki Haber