Kaf Kaf, tam kadro olacak

Yeşil kırmızılılarda İstanbul’da ailesinin yanında bulunan Teknik Direktör Soner Tolungüç, oğlunun doğumu nedeniyle Diyarbakır’da olan Mustafa Aşan ve Marmaris’te bulunan Onur, özel izin alıp hafta başında İzmir’e dönecek. Karşıyaka, salgından korunmak için takım halinde tesislerden çıkmayıp lige kadar kamp yapacak.