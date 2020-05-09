09.05.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf, tam kadro olacak
Antrenmanlara yeniden başlayan Karşıyaka, pazartesi gününden sonra tam kadro halinde çalışacak.
Yeşil kırmızılılarda İstanbul’da ailesinin yanında bulunan Teknik Direktör Soner Tolungüç, oğlunun doğumu nedeniyle Diyarbakır’da olan Mustafa Aşan ve Marmaris’te bulunan Onur, özel izin alıp hafta başında İzmir’e dönecek. Karşıyaka, salgından korunmak için takım halinde tesislerden çıkmayıp lige kadar kamp yapacak.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.