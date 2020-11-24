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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, telafi edecek
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    24.11.2020 - 00:01 |

    Kaf Kaf, telafi edecek

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezon başından beri süren 8 maçlık yenilmezlik serisini lider Somaspor önünde kaybederek zirve yarışında ağır yara alan Karşıyaka, bugün erteleme maçında Arhavispor’u ağırlayacak.

    Kaf Kaf, telafi edecek

    İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.00’te başlayacak. Ligde liderlik için çıktığı maçta Somaspor’a yenilince zirve koltuğunu koruyan rakibinin 5 puan gerisine düşen Karşıyaka, 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Maçları eksik Arhavi ise 4 puanla düşme hattında bulunuyor. Grupta son 3 maçını kazanamayan, bu karşılaşmanın ardından hafta sonunu bay takım olarak geçirecek Karşıyaka, galip gelerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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