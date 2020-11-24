Kaf Kaf, telafi edecek

İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.00’te başlayacak. Ligde liderlik için çıktığı maçta Somaspor’a yenilince zirve koltuğunu koruyan rakibinin 5 puan gerisine düşen Karşıyaka, 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Maçları eksik Arhavi ise 4 puanla düşme hattında bulunuyor. Grupta son 3 maçını kazanamayan, bu karşılaşmanın ardından hafta sonunu bay takım olarak geçirecek Karşıyaka, galip gelerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.