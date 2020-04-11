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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf tesislerini sağlık çalışanlarına açtı
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    11.04.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf tesislerini sağlık çalışanlarına açtı

    Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçtiğimiz günlerde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nin kapılarının sağlık personellerine açık olduğunu duyuran Karşıyaka yönetimi, tesislerde sağlık personellerinin ağırlandığını duyurdu.

    Kaf Kaf tesislerini sağlık çalışanlarına açtı

     En büyük fedakarlığı yapıp en yoğun mesai harcayan kesim olan sağlık emekçileri, birçok misafirhaneyle birlikte Kaf Kaf’ın tesislerinde de konaklamaya başladı.

    ‘Birlikte başaracağız’

    İzmir’deki hastanelerde çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcılar, bulaşıcı salgın hastalık riski nedeniyle evlerinde kalamayıp oteller, çeşitli bakanlık ve belediyelerin misafirhanelerinde yatıyor. Tesislerinin kapılarını ihtiyaç olması halinde açacağını 27 Mart’ta açıklayan Karşıyaka’nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki altyapı kamp merkezinde de nöbetten çıkan sağlık çalışanları kalıyor. Tesiste sağlık çalışanlarının yanı sıra yalnızca A takım kamp merkezinde futbolculardan Hakan, Cenk, Battal ve Mustafa Değirmenci kalıp bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, virüs ile savaşta birlikteliğin önemine değinip, “Bu virüsten ülke olarak hep birlikte topyekun mücadele ederek kurtulabiliriz. Karşıyaka olarak her türlü fedakarlığa hazırız” açıklamasını yapmıştı.

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