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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, Tolungüç’le devam
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    20.04.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, Tolungüç’le devam

    Karşıyaka’da haziran ayında yapılması planlanan kongre öncesi yeniden aday olacağını duyuran Başkan Turgay Büyükkarcı, Teknik Direktör Soner Tolungüç’le yola devam etmek istediğini belirterek camiaya yolumuz uzun mesajı verdi.

    Kaf Kaf, Tolungüç’le devam

    Ligin 3. haftasından sonra yuvaya dönen tecrübeli teknik adamı daha önceden tanıdığını ancak beraber çalışma şansı bulamadığını belirten Büyükkarcı, “Soner Hoca’nın gelmesiyle takım olarak bir toparlanma süreci başladı. Adeta pansuman yaptı. Kısıtlı imkanlara ve de en önemlisi transfer yasağı olmasına rağmen iyi bir iş çıkardı. İnşallah uzun süreler çalışırız. Hocamızla 3-4 yıl daha çalışmak isterim” diye konuştu.

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