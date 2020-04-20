Kaf Kaf, Tolungüç’le devam

Ligin 3. haftasından sonra yuvaya dönen tecrübeli teknik adamı daha önceden tanıdığını ancak beraber çalışma şansı bulamadığını belirten Büyükkarcı, “Soner Hoca’nın gelmesiyle takım olarak bir toparlanma süreci başladı. Adeta pansuman yaptı. Kısıtlı imkanlara ve de en önemlisi transfer yasağı olmasına rağmen iyi bir iş çıkardı. İnşallah uzun süreler çalışırız. Hocamızla 3-4 yıl daha çalışmak isterim” diye konuştu.