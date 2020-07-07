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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, umutlarını diri tutuyor
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Kaf Kaf, umutlarını diri tutuyor

    Türkiye Futbol Federasyonu’ndan koronavirüs salgını yüzünden 4 aydır duran alt liglerin nasıl tescil edileceğiyle ilgili kararı bekleyen TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka, 2. Lig umutlarını taze tutuyor.

    Kaf Kaf, umutlarını diri tutuyor

    Türkiye Futbol Federasyonu’ndan koronavirüs salgını yüzünden 4 aydır duran alt liglerin nasıl tescil edileceğiyle ilgili kararı bekleyen TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka, 2. Lig umutlarını taze tutuyor. Sezonun 19 Mart’ta durdurulmadan önce topladığı 43 puanla grubunda Play Off hattında 5. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 3. Lig’deki 3 gruptan ilk 6’şar takımın 2. Lig’e yükseltilmesini umuyor. TFF’den takımları mağdur etmeyecek bir karar bekleyen Ege temsilcisi, müjdeli haberi alırsa 2 yıl sonra 2. Lig’e dönecek. Yeşil kırmızılılar, 2017-18 sezonunda FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu’ndan aldığı toplam 6 puan silme cezasıyla 3. Lig’e düştü. Geçen sezon 3. Lig’de Play Off yarı finali oynayıp hedefine ulaşamayan Karşıyaka, bu kez yine Play Off’a koşarken koronavirüs salgınıyla sarsıldı.

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