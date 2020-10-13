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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, zirveyi bırakmayacak
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    13.10.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, zirveyi bırakmayacak

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta zirve ortağı olan Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Zirveye çıkmak önemliydi, şimdi hedefimiz orayı korumak” dedi.

    Kaf Kaf, zirveyi bırakmayacak

    Tolungüç, “İlk haftalardan toplanan puanlar sezon içindeki hedef konusunda belirleyici oluyor. İlk haftalarda zirvede yer almak önemliydi, istediğimiz oldu. Artık zirvede devam etmeliyiz” diye konuştu. Altyapıdan çıkan genç oyuncuları geliştirip takım içindeki rekabeti artırdıklarını dile getiren Soner Tolungüç, “Rekabetin olduğu yerde başarı da artar. Alternatiflerin çoğalması maçlarda bize yarıyor. Yedek kulübemiz de güçlendi. Oyuna daha rahat müdahale edebiliyoruz. İlk 11’de forma giyen İlyas, Burak ile Mustafa Çalışkan, Özkan, Namık Barış gibi gençler iyi seviyeye geldi. Tüm bu etmenler bize başarıyı getiriyor. Kazanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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