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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’a meşaleli uğurlama
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    19.07.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’a meşaleli uğurlama

    Antalya’da oynanacak Play Off maçlarında koronavirüs salgını nedeniyle takımlarının yanında olamayacak Karşıyaka taraftarları, futbolcuları İzmir’deki son antrenmanda yalnız bırakmadı.

    Kaf Kaf’a meşaleli uğurlama

    Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki akşam antrenmanını ziyaret eden yüzlerce taraftar, salgın nedeniyle tesis içine girmeyip dışarıda meşale yakarak takımlarına moral verdi. Taraftarlar ve futbolcular, karşılıklı olarak tezahürat yaptı. Yeşil kırmızılılar takımı, “Şampiyon” sloganlarıyla uğurladı. Yarı finalde 22 Temmuz’da Belediye Derincespor karşısına çıkacak Kaf-Kaf, bugün Antalya’ya gidip kampa girerek pusuya yattı.

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