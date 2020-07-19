Kaf Kaf’a meşaleli uğurlama

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki akşam antrenmanını ziyaret eden yüzlerce taraftar, salgın nedeniyle tesis içine girmeyip dışarıda meşale yakarak takımlarına moral verdi. Taraftarlar ve futbolcular, karşılıklı olarak tezahürat yaptı. Yeşil kırmızılılar takımı, “Şampiyon” sloganlarıyla uğurladı. Yarı finalde 22 Temmuz’da Belediye Derincespor karşısına çıkacak Kaf-Kaf, bugün Antalya’ya gidip kampa girerek pusuya yattı.