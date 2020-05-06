Kaf Kaf’a para dopingi

Koronavirüs sebebiyle liglerin ertelenmesi sonrası maçların oynanmaması sebebi ve gelirlerin düşmesi ile birçok kulüpte maddi sıkıntı yaşanırken, TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’dan sevindirici haber geldi. Ülkemizde yaşanan salgın süresince kulüpten alacağı bulunan oyuncularının mağdur olmamaları için mücadele ettiklerini belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, “Müsabaka gelirleri ve sponsor destekleri düştüğü halde, futbolcularımızın mağduriyetini en aza indirmek için bir maaş ödeme yaptık. Bu süreç başta ekonomimiz olmak üzere bizi çok yıprattı. Her ne olursa olsun forması için savaşan evlatlarımızın haklarını almaları için, gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Karşıyaka adının var olduğu her alanda ayakta kalmasını bilmiştir. Bizler de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.