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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’a taraftardan jest
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    05.06.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’a taraftardan jest

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta koronavirüs salgınıyla 4 ay ara verilmesi planlanan sezonun 18 Temmuz’da yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka’ya taraftardan sıkıntılı dönemde ilaç gibi destek geldi.

    Kaf Kaf’a taraftardan jest

    Play Off yarışındaki altyapı patentli kadroya prim desteği vermek için mart ayında kampanya başlatan Karşıyaka Taraftarlar Derneği, toplanan 77 bin 139 lirayı bağış makbuzu karşılığında kulübe teslim etti. Taraftarlar Derneği, kampanyayla ilgili bir açıklama yayınlayıp prim çağrılarına büyük destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere eski yöneticiler ve taraftarlara teşekkür etti.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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