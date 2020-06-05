Kaf Kaf’a taraftardan jest

Play Off yarışındaki altyapı patentli kadroya prim desteği vermek için mart ayında kampanya başlatan Karşıyaka Taraftarlar Derneği, toplanan 77 bin 139 lirayı bağış makbuzu karşılığında kulübe teslim etti. Taraftarlar Derneği, kampanyayla ilgili bir açıklama yayınlayıp prim çağrılarına büyük destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere eski yöneticiler ve taraftarlara teşekkür etti.