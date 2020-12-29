Kaf Kaf’da vakalar TIRMANIŞA GEÇTİ

Altındağ maçı öncesi 3, cumartesi günü de 5 oyuncuda koronavirüse rastlandığı yeşil kırmızılılarda, yarın deplasmanda oynanacak Osmaniye FK randevusu öncesi yapılan koronavirüs PCR testlerinde 1 futbolcu, 2 takım çalışanının daha testi pozitif çıktı. Bu isimlerin bazıları Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki altyapı kamp merkezinde, bazıları da evlerinde izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Toplam 9 futbolcu, 1 antrenör ve malzemeciler dahil 4 takım çalışanının koronavirüse yakalandığı Karşıyaka, Osmaniyespor deplasmanının ertelenmesi için Futbol Federasyonu’na başvurdu.