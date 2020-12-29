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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’da vakalar TIRMANIŞA GEÇTİ
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    29.12.2020 - 00:01 |

    Kaf Kaf’da vakalar TIRMANIŞA GEÇTİ

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta geçen haftadan bu yana koronavirüs salgınıyla boğuşan Karşıyaka’da futbolcular arasındaki vaka sayısı 9’a yükseldi.

    Kaf Kaf’da vakalar TIRMANIŞA GEÇTİ

    Altındağ maçı öncesi 3, cumartesi günü de 5 oyuncuda koronavirüse rastlandığı yeşil kırmızılılarda, yarın deplasmanda oynanacak Osmaniye FK randevusu öncesi yapılan koronavirüs PCR testlerinde 1 futbolcu, 2 takım çalışanının daha testi pozitif çıktı. Bu isimlerin bazıları Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki altyapı kamp merkezinde, bazıları da evlerinde izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Toplam 9 futbolcu, 1 antrenör ve malzemeciler dahil 4 takım çalışanının koronavirüse yakalandığı Karşıyaka, Osmaniyespor deplasmanının ertelenmesi için Futbol Federasyonu’na başvurdu.

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