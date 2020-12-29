29.12.2020 - 00:01 |
Kaf Kaf’da vakalar TIRMANIŞA GEÇTİ
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta geçen haftadan bu yana koronavirüs salgınıyla boğuşan Karşıyaka’da futbolcular arasındaki vaka sayısı 9’a yükseldi.
Altındağ maçı öncesi 3, cumartesi günü de 5 oyuncuda koronavirüse rastlandığı yeşil kırmızılılarda, yarın deplasmanda oynanacak Osmaniye FK randevusu öncesi yapılan koronavirüs PCR testlerinde 1 futbolcu, 2 takım çalışanının daha testi pozitif çıktı. Bu isimlerin bazıları Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki altyapı kamp merkezinde, bazıları da evlerinde izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Toplam 9 futbolcu, 1 antrenör ve malzemeciler dahil 4 takım çalışanının koronavirüse yakalandığı Karşıyaka, Osmaniyespor deplasmanının ertelenmesi için Futbol Federasyonu’na başvurdu.