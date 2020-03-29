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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ı iç transfer telaşı sardı
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    29.03.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ı iç transfer telaşı sardı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’da sezon sonunda 9 as futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

    Kaf Kaf’ı iç transfer telaşı sardı

    Spor organizasyonlarına tüm dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden ara verilip futbol liglerinin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini korurken, 4 yıldır transfer yasaklısı olan Kaf Kaf, sezon sonunda terleyecek. Yeşil kırmızılı kulüpte kadronun vazgeçilmez isimlerinden Mustafa Aşan, Anıl, Arif, Cenk, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci’nin mukaveleleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Karşıyaka yönetimi bu sezon devre arasında transfer yasağını borçlu olunan isimlerden muvafakatname alarak kaldırma girişimlerinden sonuç alamamıştı. Yasağı kaldırması yaz döneminde de çok zor gözüken kulüp, sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturacak.

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