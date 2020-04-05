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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ın 7 genci yasağa takıldı
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    05.04.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ın 7 genci yasağa takıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde alınan yeni tedbirler kapsamında 1 Ocak 2000 ve sonrası doğumluların sokağa çıkmasının yasaklandığını duyururken, 4 sezondur transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla ligde mücadele eden Karşıyaka’nın kadrosundaki 7 isim, evden dışarı adım atamayacak.

    Kaf Kaf’ın 7 genci yasağa takıldı

    Alınan karar öncesinde de çalışmalarını evden sürdüren yeşil kırmızılılarda genç futbolcular, sorumlulukları gereği tedbirlere uyacak.

    Batuhan, 7 maçta oynadı

    Yeşil kırmızılı ekibin profesyonel kadrosuna geçen yıl altyapıdan katılan Batuhan, bu sezon 3. Lig’de 6, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta görev yaptı. Caner 4, Mustafa Çalışkan ise 2 lig maçında forma şansı buldu. Diğer isimlerin bazıları A takımla antrenmana çıkmanın yanı sıra, U19 takımında da forma giyiyor. Karşıyaka, geçen aydan bu yana evlerinde bireysel antrenman yapan takıma özel diyet programı da çıkardı.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
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