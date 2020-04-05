Kaf Kaf’ın 7 genci yasağa takıldı

Alınan karar öncesinde de çalışmalarını evden sürdüren yeşil kırmızılılarda genç futbolcular, sorumlulukları gereği tedbirlere uyacak.



Batuhan, 7 maçta oynadı



Yeşil kırmızılı ekibin profesyonel kadrosuna geçen yıl altyapıdan katılan Batuhan, bu sezon 3. Lig’de 6, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta görev yaptı. Caner 4, Mustafa Çalışkan ise 2 lig maçında forma şansı buldu. Diğer isimlerin bazıları A takımla antrenmana çıkmanın yanı sıra, U19 takımında da forma giyiyor. Karşıyaka, geçen aydan bu yana evlerinde bireysel antrenman yapan takıma özel diyet programı da çıkardı.