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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ın altyapısı ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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    02.05.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ın altyapısı ihtiyaç sahiplerini unutmadı

    Karşıyaka’da futbol altyapısından, salgın süreci ve Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine duyarlı davranış geldi.

    Kaf Kaf’ın altyapısı ihtiyaç sahiplerini unutmadı

    Karşıyaka’da futbol altyapı yönetimi, altyapı çalışanları ve altyapıda durumu kötü olan çocukların ailelerine dağıtılmak üzere 164 adet Ramazan kolisi tedarik etti. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, pazartesi gününden itibaren taraftarlar da Ramazan kolisi getirip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde futbol altyapısına bırakabilecek.

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