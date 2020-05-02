Kaf Kaf’ın altyapısı ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Karşıyaka’da futbol altyapı yönetimi, altyapı çalışanları ve altyapıda durumu kötü olan çocukların ailelerine dağıtılmak üzere 164 adet Ramazan kolisi tedarik etti. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, pazartesi gününden itibaren taraftarlar da Ramazan kolisi getirip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde futbol altyapısına bırakabilecek.