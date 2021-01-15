Kaf Kaf’ın kalbi burada atacak

Kent Ocakbaşı olarak faaliyet gösteren alanda KSK Fan Zone hayat bulacak. Bütün işletmeler Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. tarafından işletilecek. KSK Fan Zone Karşıyaka’ya gönül vermiş herkesin evi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önceki günlerde “Kulüplerimiz, güzel kentimizin tanıtımında etkin ve önemli bir rol üstlenecek, böylelikle tam bir, 'İzmir Zamanı' yaşayacağız" sözleriyle tam desteğini açıklamıştı. KSK Fan Zone da, Karşıyaka’ya gönül veren herkesin rüyası olacak. Kulübün ve taraftarların adına KSK Fan Zone için Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve ekibine teşekkürlerini ileten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Karşıyaka Spor Kulübü olarak çok mutluyuz. Bütün takımlarımız ciddi bir başarı ivmesi kazandı. Bu başarıları kutlayacağımız, toplantılarımızı yapacağımız, fikir alışverişinde bulunacağımız alanımız eksikti bu da KSK Fan Zone ile bitecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kent A.Ş. Murahhas Üye Haldun Ertan’a ve katkı koyan bütün herkesi canı gönülden kucaklıyorum.” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, “Bu bizim hikayemiz demek istiyorum. Çünkü biz bir hikâye yazmaya geldik. Kulübümüzün böylesi bir eksiği zaten hep vardı. Şampiyon olduktan sonra harika buluşmalar olacak. Ben her şeyden önce Karşıyaka taraftarıyım, böylesi bir eser beni çok gururlandırıyor. Karşıyakamız’a ve kulübümüze çok katkı sağlayacağına inancım tam. Çok değerli katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum.” dedi.