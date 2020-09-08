Kaf Kaf’ın kalesi beton

Karşıyaka’da son 2 sezondur birinci kaleci olarak kaleyi koruyan 22 yaşındaki Erdoğan, üst üste 2 kez Play Off oynayan takımda 2018-19’da 36, geçen sezon 22 maçta görev yaptı. Geçen sezon Erdoğan’dan bir dönem eldivenleri devralan aynı yaştaki Mehmet, 6 lig maçında ilk 11’de kaleyi korudu. 21 yaşındaki Efe Öcal, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 11’de forma giydi. Karşıyaka’nın Eylül 2018’de Eskişehirspor’dan aldığı 20 yaşındaki Berke Sarıgül ise geçen yaz profesyonel sözleşme imzaladı.