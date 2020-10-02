Kaf Kaf’ın sultanları ‘Yola devam’ dedi

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesi altyapı patentli kadrosunda 11 isme imza attırdı. Yeşil kırmızılı kulübün Asbaşkanı İlter Köseoğlu ve A Takım’dan Sorumlu Voleybol Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gönen Karakuş’un katıldığı törende yöneticiler, sporculara güvendiklerini ve Karşıyaka’nın her branşında olduğu gibi voleybolda da altyapısının bir maden olduğunu belirtti. Kaf Kaf’ın iç transferde imza attırdığı isimler şöyle; Sabır Ece Kozdere, Ayşegül Girgin, Simay Akdağ, Elif Öner, Liray Akpınar, Yaren Işık, Ezgi Uludağ, Aleyna Temizler, Lara Uyar, Betül Menşur, Melisa Ayas.