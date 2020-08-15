Kaf Kaf’ta 3 isim daha yuvada

Öte yandan teknik direktör arayışını sürdüren yeşil kırmızılılar Erman Güraçar ismini gündeme aldı. Kaf Kaf, futbolculuk döneminde Soma Linyitspor’da profesyonel olup Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok Süper Lig kulübünde forma giyen Güraçar’ı değerlendiriyor.