15.08.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’ta 3 isim daha yuvada
TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan geçen sezonun Play Off finalisti Karşıyaka, sözleşmesi biten 9 futbolcudan kaptan Mustafa Aşan’dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif’le de nikah tazeledi.
Öte yandan teknik direktör arayışını sürdüren yeşil kırmızılılar Erman Güraçar ismini gündeme aldı. Kaf Kaf, futbolculuk döneminde Soma Linyitspor’da profesyonel olup Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok Süper Lig kulübünde forma giyen Güraçar’ı değerlendiriyor.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.