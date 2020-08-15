BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.66-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ta 3 isim daha yuvada
    ABONE OL
    15.08.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ta 3 isim daha yuvada

    TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan geçen sezonun Play Off finalisti Karşıyaka, sözleşmesi biten 9 futbolcudan kaptan Mustafa Aşan’dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif’le de nikah tazeledi.

    Kaf Kaf’ta 3 isim daha yuvada

    Öte yandan teknik direktör arayışını sürdüren yeşil kırmızılılar Erman Güraçar ismini gündeme aldı. Kaf Kaf, futbolculuk döneminde Soma Linyitspor’da profesyonel olup Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok Süper Lig kulübünde forma giyen Güraçar’ı değerlendiriyor.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    Sıradaki Haber