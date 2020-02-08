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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ta gençler galibiyet peşinde
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    08.02.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ta gençler galibiyet peşinde

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ikinci yarısındaki ilk galibiyetini geçen hafta Erbaaspor’u 3-0 yenerek alıp adını tekrar Play Off hattına yazdıran Karşıyaka, bugün 1877 Alemdağspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak.

    Kaf Kaf’ta gençler galibiyet peşinde

    Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30’da çalacak. Rakiplerinin ara transfer döneminde 4 takviyeyle kadrosunu güçlendirdiğini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Galibiyet serisi yakalayıp üst gruptan kopmamayı hedefliyoruz” dedi.

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