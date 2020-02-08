08.02.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’ta gençler galibiyet peşinde
TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ikinci yarısındaki ilk galibiyetini geçen hafta Erbaaspor’u 3-0 yenerek alıp adını tekrar Play Off hattına yazdıran Karşıyaka, bugün 1877 Alemdağspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak.
Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30’da çalacak. Rakiplerinin ara transfer döneminde 4 takviyeyle kadrosunu güçlendirdiğini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Galibiyet serisi yakalayıp üst gruptan kopmamayı hedefliyoruz” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.