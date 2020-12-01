Kaf Kaf’ta iki eksik

Yeşil kırmızılılarda ilk 11’in önemli isimlerinden olan Namık Barış kasığındaki, bu sezon yedek kalan Harun ise kaburgalarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde Somaspor mağlubiyetinin ardından erteleme maçında Arhavispor’u mağlup eden Karşıyaka, bay geçtiği hafta sonunda tüm rakiplerinin takılmasıyla liderlik yarışında yeniden iddialı hale geldi.