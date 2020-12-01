BİST1.2840.00EURO9.350.22USD7.820.02ALTIN446.89-0.59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ta iki eksik
    ABONE OL
    01.12.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ta iki eksik

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta yarın Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak zirve yarışındaki Karşıyaka, 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

    Kaf Kaf’ta iki eksik

    Yeşil kırmızılılarda ilk 11’in önemli isimlerinden olan Namık Barış kasığındaki, bu sezon yedek kalan Harun ise kaburgalarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde Somaspor mağlubiyetinin ardından erteleme maçında Arhavispor’u mağlup eden Karşıyaka, bay geçtiği hafta sonunda tüm rakiplerinin takılmasıyla liderlik yarışında yeniden iddialı hale geldi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AVM'ler kapatılıyor mu, pazarlar kapatıldı mı, ne zaman kapatılacak? AVM çalışma saatleri...

    AVM'ler kapatılıyor mu, pazarlar kapatıldı mı, ne zaman kapatılacak? AVM çalışma saatleri...

    Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

    Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

    Yeni yasaklar için karar günü!

    Yeni yasaklar için karar günü!

    Hafta içi sokağa çıkma yasağı geldi! Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?

    Hafta içi sokağa çıkma yasağı geldi! Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?

    Sıradaki Haber