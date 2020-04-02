02.04.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’ta Özgür yıldızını parlattı
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da altyapıdan yetişen ve 3 yıldır A takımda görev yapan Özgür Güler, son maçlarda takımın banko isimlerinden oldu.
Defansın solunda ve kanatlarda görev yapabilen 21 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün gözüne girdi. Bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada 1 gol kaydeden genç futbolcu, 12 müsabakada ilk on birde de görev yaptı. Yeşil kırmızılı kulübün altyapı patentli oyuncusu, Kaf Kaf formasıyla 3. Lig’de 46 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 2. Lig’de 7 maçta 1 gol atma başarısını gösterdi. Karşıyaka’nın Özgür Güler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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