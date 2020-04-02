Kaf Kaf’ta Özgür yıldızını parlattı

Defansın solunda ve kanatlarda görev yapabilen 21 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün gözüne girdi. Bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada 1 gol kaydeden genç futbolcu, 12 müsabakada ilk on birde de görev yaptı. Yeşil kırmızılı kulübün altyapı patentli oyuncusu, Kaf Kaf formasıyla 3. Lig’de 46 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 2. Lig’de 7 maçta 1 gol atma başarısını gösterdi. Karşıyaka’nın Özgür Güler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.