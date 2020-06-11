Kaf Kaf’ta test endişesi

Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun takım pazartesi günü toplandığında ve test sonrasında futbolcu arkadaşlarıyla vakit geçirdiği öğrenildi. Salgın başladığından bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde çok sıkı tedbirler alan Karşıyaka, kamp merkezi, soyunma odaları ve ortak alanları tekrar dezenfekte edip vakit kaybetmeden gruplar halinde antrenmanlara başlayacak. Prosedür gereği takımda pozitif vaka çıktığı için bulaşma endişesine karşı tüm futbolcular ve teknik heyete önümüzdeki günlerde ikinci kez test uygulanacak.