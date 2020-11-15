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    15.11.2020 - 00:02 |

    Kafe işletmecilerine teşekkür

    Depreme karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç ile CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, deprem bölgesini ziyaret etti.

    Kafe işletmecilerine teşekkür

    Sevda Erdan Kılıç ile Ulaş Karasu, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın yanında bulunan, arama kurtarma ekipleri ile deprem mağduru ailelere ücret talep etmeden hizmet veren kafenin işletmecilerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Bu kafenin depremde büyük bir dayanışma örneği sergilediğine ve bunun da herkese örnek olması gerektiğine işaret eden milletvekilleri, “Bu dayanışmamız büyüdükçe bütün yaralarımız mutlaka sarılacaktır” dedi.

    Kılıç ile Karasu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’le birlikte, depremin etkileri ve yapılacak çalışmalara ilişkin toplantı düzenledi.

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