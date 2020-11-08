Kahraman Bob

Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi Mahallesi’nde yapımını tamamladığı köpek eğitim parkuruna, İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında büyük rol alan AKUT Kuşadası’nın eğitimli köpeği Bob’un adını verdi. Bob’un eğiticisi ve AKUT gönüllüsü Tevfik Gül, “Belediyenin Bob’un ismini köpek eğitim parkuruna vermesi beni gururlandırdı. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Belçika Molinois cinsindeki Bob, enkaz altında kalan bir kedinin kurtarılmasına yardım etmesiyle dikkatleri üzerine çekti.



Bir noktaya takıldı

O günü anlatan Gül, “Bayraklı’daki enkazlarda Bob ile birlikte canlı olabilecek noktaları işaretledik. Bir enkazda Bob aldığı koku üzerine ısrarla bir noktaya yoğunlaştı ancak havlamadı. Koltukların arasında sıkışan kediyi gördük” dedi.

Bob’un isminin verildiği Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Sitesi Yolu üzerindeki parkın içerisinde 6 adet köpek oyun ünitesi ve vatandaşlar için oturma grubu yer alıyor. Eğitim parkının içerisinde ayrıca hayvanların su içmesi için suluklar bulunuyor.