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    12.01.2021 - 00:03 |

    Kahraman sağlıkçılar hastane duvarlarında

    Kahraman sağlıkçılar hastane duvarlarında

    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Ölmez, Kovid-19 salgınına karşı büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının mücadelesini, hastane duvarına çizdiği resimle anlattı. Hobi olarak resimle uğraşan Ölmez, uygulamalı eğitimlerini aldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi A Blok’un giriş duvarına, hastane yönetiminin de izniyle resim çizdi. Sağlık çalışanlarını süper kahraman olarak resmeden Ölmez, “Herkes yorucu bir süreç geçirdi. Ailelerinden de uzak kaldılar. Sağlıkçıların morale ihtiyacı olduğunu düşündüm. En azından giriş kapısına küçük bir tebessüm olması adına böyle bir şey çizdim” diye konuştu. l AA

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