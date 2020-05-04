‘Kahraman unutulmaz’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı, “Başta, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Başbuğ Alparslan Türkeş ve aramızdan ayrılan tüm kahramanları rahmetle anıyorum” vurgusunu yaptı.