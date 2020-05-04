04.05.2020 - 00:02 |
‘Kahraman unutulmaz’
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı, “Başta, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Başbuğ Alparslan Türkeş ve aramızdan ayrılan tüm kahramanları rahmetle anıyorum” vurgusunu yaptı.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.